Президент Таджикистана сменил фамилию

Президент Таджикистана Эмомали РАХМОНОВ официально сменил фамилию на РАХМОН.

Об этом сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в МИД Таджикистана, указав, что "соответствующая нота отправлена во внешнеполитические ведомства государств, с которыми страна поддерживает дипломатические отношения".

В таджикском МИДе напомнили, что решение внести изменение в свою фамилию согласно исламским и национальным традициям глава таджикского государства обнародовал в конце марта на встрече с интеллигенцией страны. "Я хотел бы носить фамилию по имени своего отца Рахмона по законам своих предков, согласно нашим традициям", - объяснил президент. Он также призвал соотечественников "вернуться к своим корням и вернуть персидские написания своих фамилий" (в этом среднеазиатском государстве до сих пор было принято славянское правописание фамилий с окончание на -ов, -ев, -ин). После бурных дебатов в СМИ, пресс-служба президента заявила, что "обращение таджикского руководителя к нации об отказе от славянских окончаний в фамилиях имеет рекомендательный, а не обязательный характер".