Новый мэр Москвы зазывает заробитчан: не заставлять же москвичей улицы мести

Привлечение трудовых мигрантов необходимо для Москвы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом мэр Москвы Сергей СОБЯНИН сказал, выступая в Мосгордуме.

«Безработицы в Москве по статистике практически нет. Все желающие найти работу ее находят. Привлечение мигрантов, трудовых мигрантов является необходимым для того, чтобы экономика города развивалась, чтобы стройки не остановились, чтобы мы не получили дефицит рабочей силы», - сказал С.СОБЯНИН.

В тоже время он уверен, что для москвичей должны создаваться высокотехнологические и высокооплачиваемые рабочие места – «а не заставлять их с метлой ходить вокруг дома».

С.СОБЯНИН подчеркнул, что все мигранты должны быть официально зарегистрированы.

«Эту задачу мы будем решать вместе с правоохранительными органами и миграционной службой», - сказал он.