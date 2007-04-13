Березовский готовит революцию

В пятницу британская The Guardian опубликовала интервью Бориса Березовского, в котором он рассказал о подготовке революции в России.

Беглый олигарх сказал: "Нам надо использовать силу для смены этого режима".

По словам Березовского, "Путин разрушает Россию, сворачивая демократические реформы, оказывая давление на оппозицию, централизируя власть и попирая конституцию".

Березовский особо подчеркнул, что лично осуществляет финансирование группы своих сторонников в России, занимающихся организацией переворота. По его словам, революцию делает возможной противостояние различных групп, на которые расколота современная российская элита.

Олигарх заявил, что не боится лишения статуса беженца за свои высказывания, которые могут быть признаны незаконными, отметив, что в последнее время ситуация изменилась только в его пользу из-за дела Александра Литвиненко.

Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков заявил, что Березовский снова может быть допрошен следователями Генеральной прокуратуры России, теперь уже в связи с его высказываниями, сделанными в интервью The Guardian. "Его слова очень интересны. Это очень чувствительная тема", - цитирует Пескова газета.

Напомним, что в 2006 году на Бориса Березовского уже было заведено уголовное дело по факту призыва к насильственному изменению конституционного строя. Поводом для открытия дела было его заявление о подготовке "силового перехвата власти", сделанное в эфире радио "Эхо Москвы". Неоднократные попытки российского правосудия добиться на этом основании экстрадиции Березовского из Великобритании, где он получил статус беженца, не увенчались успехом.

Лента.ру