При взрыве в иракском парламенте погибли восемь человек
08:11, 13 апреля 2007Мир
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Действовал террорист-смертник
При взрыве в здании иракского парламента в Багдаде погибли восемь человек, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на Министерство обороны США.
Более десяти человек получили ранения, сообщает РИА «Новости».
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находившееся у него на поясе. Взрыв произошел в кафетерии в здании парламента в обеденное время, когда там находилось несколько членов законодательного собрания страны.
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