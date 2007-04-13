При взрыве в иракском парламенте погибли восемь человек

При взрыве в здании иракского парламента в Багдаде погибли восемь человек, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на Министерство обороны США.

Более десяти человек получили ранения, сообщает РИА «Новости».

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находившееся у него на поясе. Взрыв произошел в кафетерии в здании парламента в обеденное время, когда там находилось несколько членов законодательного собрания страны.