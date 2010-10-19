Европарламент завтра обсудит ситуацию в Украине

20 октября Европарламент проведет дебаты по Украине, в ходе которых со своей оценкой ситуации выступит Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кетрин ЭШТОН.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель пресс-службы К.ЭШТОН Майя КОЩАНЧИЧ, дебаты состоятся в преддверии местных выборов в Украине, запланированных на 31 октября.

По ее словам, в ходе выступления Верховный представитель ЕС планирует сконцентрировать внимание на политической ситуации в стране, отметить достигнутый прогресс в реформах, а также назвать реформы, которые Украине еще необходимо осуществить.