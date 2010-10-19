В бюро крупнейшей оппозиционной партии Польши убили человека

62-летний мужчина убил одного человека в бюро крупнейшей польской оппозиционной партии „Право и справедливость” (PiS) в Лодзе. Об этом сообщили польские правоохранители.

По данным телеканала TVN24, нападение произошло сегодня в центре города около 11.30 по польскому времени (12.30 по Киеву).

Нападающий, который, по предварительным данным, напал на людей с ножом и переделанным в боевой газовым пистолетом, задержан.

По данным представителей правоохранительных органов, 62-летний мужчина, в которого выстрелил нападающий, умер. 39-летний мужчина, который был ранен ножом, находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным полиции, нападающим оказался 62-летний мужчина - житель города Ченстохова на юге Польши.

Представитель полиции не назвала причин нападения, отметив, что полиция проводит допрос мужчины. „Сейчас рано говорить о мотивах”, - сказала она.