В Европарламенте назвали трех финалистов премии Сахарова

Комитеты по вопросам иностранных дел и развития Европарламента определили трех финалистов премии Сахарова.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Согласно сообщению, претендентами стали израильская неправительственная общественная организация «Прорвать тишину», кубинский диссидент Гийермо ФАРИНЬЯС и эфиопский оппозиционный лидер Биртукан МИДЕКСА.

Победитель будет объявлен Президентом Европарламента 21 октября после заседания Конференции президентов Европарламента, объединяющей лидеров политических групп.

Победитель получит премию в 50 тыс. евро, и будет приглашен принять участие в торжественной церемонии вручения премии 15 декабря в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и ежегодно вручается лицам, отличившимся в защите прав человека.