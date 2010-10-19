Безвизовый режим с ЕС Украине не дадут, но расскажут, что делать

Украина ожидает получить План действий о введении Европейским Союзом безвизового режима для украинцев уже во время саммита Украина-ЕС 22 ноября.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН во время встречи с послами стран - членов ЕС, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

„Украина ожидает получение Плана действий о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины уже во время предстоящего саммита Украина-ЕС, который состоится в ноябре этого года в Брюсселе”, - сказал П.КЛИМКИН.

Он проинформировал представителей государств - членов ЕС о ключевых результатах визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Брюссель 13-14 октября и состоянии двусторонних отношений между Украиной и ЕС накануне саммита Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе.

Также П.КЛИМКИН ознакомил послов стран - членов ЕС с результатами 13-го раунда переговоров между Украиной и ЕС относительно создания всеобъемлющей и углубленной Зоны свободной торговли и отметил основные приоритеты дальнейшего хода переговорного процесса между Украиной и ЕС.