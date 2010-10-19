В Латвии начались учения НАТО

В Латвии начались натовские учения "Sabre Strike 2011". В них участвуют военные подразделения стран Балтии, Польши и США, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. Всего в учениях примут участие около 1,7 тыс. человек, в том числе около 800 американцев. Польшу представляют три пилота.

"Целью этих учений является выполнение различных задач и улучшение координации сухопутных и воздушных сил между тремя странами Балтии и США и подготовка их к операциям в Афганистане или другим важным операциям в будущем", - говорится в сообщении министерства.

Это первые учения в балтийской стране, организуемые США. Учения, которые начались 18 октября, продлятся до 31 октября, на них приглашены международные наблюдатели - специалисты по контролю за вооружением из России, Белоруссии, Эстонии, Литвы и Швеции.

На сегодня в Афганистане служат 245 военных из Литвы, 175 - из Латвии и 160 из Эстонии.