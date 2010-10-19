США и Израиль считают Иран главной проблемой

США и Израиль считают Иран одной из главных проблем Ближнего Востока, говорится в совместном заявлении первого заместителя госсекретаря США Джеймса Стейнберга и замглавы МИД Израиля Данни Аялона.

В понедельник в Вашингтоне состоялась встреча делегаций двух стран под руководством Стейнберга и Аялона.

"В рамках сегодняшнего стратегического диалога стороны обсудили многие темы. Но очевидно, что Иран представляет собой одну из самых серьезных проблем, с которыми мы сегодня имеем дело на Ближнем Востоке. Продолжающееся несоблюдение Ираном международных обязательств в вопросах ядерной программы, равно как и оказание поддержки террористическим объединениям, серьезно беспокоят две наши страны и всю международную общественность. Продолжение попыток повлиять на действия Ирана со стороны международного сообщества - как через давление, так и через призывы к диалогу - критически важны для изменения стратегического курса Ирана и предотвращения получения им ядерного оружия", - говорится в заявлении, текст которого был передан в РИА Новости пресс-службой госдепартамента.