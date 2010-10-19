Российские пограничники оставили грузинское село
01:57, 19 октября 2010Мир
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Переви стоит на границе с Южной Осетией
Грузинские полицейские взяли под свой контроль село Переви на границе с Южной Осетией после того, как его покинули российские пограничники, сообщает Би-би-си со ссылкой на МВД Грузии.
Село Переви расположено на спорной территории - на границе Джавского района Южной Осетии и Сачхерского района Грузии.
О том, что Россия решила вывести своих пограничников из этого села Переви, сообщил РИА Новости в конце прошлой недели замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя итоги прошедшего в Женеве очередного раунда дискуссий по обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье.
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