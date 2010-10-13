В Чили поднимают на поверхность горняков, сидевших в шахте с 5 августа

18:36, 13 октября 2010
Мир
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Спасение в прямом эфире показывает CNN

Операция по спасению 33 шахтеров в Чили идет успешно, спасатели уже вызволили из подземного плена одиннадцать человек. Спасение в прямом эфире показывает канал CNN. На месте проведения работ присутствует президент Чили Себастьян Пиньера, который приветствует каждого поднятого. За ходом операции следят родственники шахтеров, а также более 1,5 тысячи журналистов.

Обвал породы в небольшом руднике, расположенном в 50 километрах от чилийского города Копьяпо, произошел 5 августа на глубине 700 метров. В подземном плену оказались 32 чилийца и один боливиец. Через два узких отверстия им два месяца спускали продовольствие, лекарства, а также письма от родственников. В шахту провели провода, по которым осуществлялась телефонная и видеосвязь.

Все это время к шахте непрерывно бурили специальный шурф толщиной около метра, который рассчитывали закончить в декабре, но успели уже сейчас. 

Завершающий этап спасательной операция, которую латиноамериканские СМИ уже называют "героической"и "исторической", началась во вторник. Сначала в шахту к горнякам с помощью специальной капсулы "Феникс"спустился спасатель. Предполагалось, что он проверит всю систему и поднимется на поверхность. Однако ход операции был изменен: спасатель проинструктировал горняков, и было принято решение поднимать первого шахтера.

В настоящее время под землей остаются 22 человека. По словам спасателей, вся операция по спасению может занять до полутора суток. Последним планируется спасти старшего смены Луиса Урсуа.

 

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