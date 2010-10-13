В Киргизии пересчитают голоса на парламентских выборах

Прошедшие в парламент Киргизии пять партий согласились на пересчет голосов.

Как передает РИА «Новости»,об этом заявил сегодня журналистам заместитель лидера партии "Ар-Намыс" Акылбек ЖАПАРОВ.

Пересчитать бюллетени требовала партия "Бутун Кыргызстан" ("Единый Киргизстан"), которой не хватило 0,16% голосов, чтобы попасть в парламент.

Вчера около 200 сторонников партии пришли к зданию ЦИК Киргизии и устроили митинг, требуя пересчета голосов. ЦИК заявил, что готов пересчитать бюллетени, если с этим согласятся лидеры пяти попавших в парламент партий.

"Вчера лидеры пяти партий обсудили этот вопрос и согласились на пересчет", - сообщил А.ЖАПАРОВ. По его словам, бюллетени будут пересчитаны приблизительно на 300 участках.

Как сообщалось, парламентские выборы в Киргизии состоялись 10 октября. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, победителем стало движение "Ата-Журт" - 8,88% от списочного состава избирателей, также в парламент прошли социал-демократы (СДПК) с 8,04%, "Ар-Намыс" (7,74%), "Республика" (7,24%) и "Ата Мекен" (5,6%).