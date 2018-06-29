Российских оппозиционеров привычно запихнули в милицейские автобусы

«День Гнева», который российская оппозиция проводит каждый месяц 12 числа, - уже традиционное мероприятие для московских «несогласных». Октябрьский митинг должен был стать первым после увольнения мэра Москвы Юрия Лужкова. Именно с его именем всегда связывались предыдущие отказы оппозиционерам по организации публичных акций протеста в российской столице. Но мэр ушел, а порядки остались те же.

Еще до начала акции было ясно: ее участникам мирно отпраздновать освобождение от «лужково-батуринской» оккупации не получится.

Власти Москвы отказывались согласовывать «День Гнева», мотивируя это тем, что «участники митинга будут мешать москвичам и гостям столицы, для которых Тверская площадь является излюбленным местом прогулок», а также тем, что «участники митинга могут повредить памятник Юрию Долгорукому, который является историческим и культурным наследием Москвы». Ожидания оправдались - городские власти подготовились к встрече с московскими оппозиционерами тщательно: Тверскую площадь накрепко огородили специальным забором, тут же в ряд стояли не меньше трех десятков милицейских автобусов. В том, что задержания наверняка будут, кажется, никто из пришедших на митинг уже не сомневался.

Член политсовета московской «Солидарности» Семен Зон-Зам, постоянно принимающий участие в мероприятиях «несогласных», предположил, что сегодня все должно пройти более-менее мягко, мол, новый, «безлужковский», период начинается. Но ошибся. Появление первого «несогласного», которого окружили журналисты, вызвало молниеносную реакцию российских милиционеров. Кольцо корреспондентов было разорвано, а самого «ньюзмейкера», даже не успевшего представится, буквально унесли в автобус. Дальше все пошло по давно отработанному сценарию.

Прибывший на площадь один из организаторов «Дня Гнева», координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, успел выкрикнуть лишь пару слов: «Поздравляем вас с освобождением от лужковско-батуринской оккупации! Ура!». Среди аудитории раздались одиночные возгласы поддержки таких же «несогласных», смешавшихся в одной толпе с журналистами. Заканчивал свой монолог Удальцов уже в горизонтальном положении - по дороге в милицейский автобус. Правда, и тот факт, что он смог дойти до места проведения акции, уже можно считать успехом. Раньше его задерживали еще на подступах к митингу, вдали от камер и объективов.

Это только ободрило остальных участников акции. В толпе тут же были зажжены фаеры, и с разных частей площади началось скандирование: «Свободу!», «Фашисты!», «Опричники!», «Это наш город!».

Некоторые участники акции держали в руках листы бумаги с надписью «31», что символизирует 31-ю статью российской Конституции, декларирующую право граждан России на проведение мирных собраний.

Пока «несогласные» скандировали, милиция задерживала самых активных. «Россия без Путина!», «Мы – свободные граждане России!», «Лужкова - на мыло, в тюрьму!» - отчаянно выкрикивали даже те, кого под рук уже вели в милицейский автобус.

В этой суматохе, кажется, все начали забывать, зачем здесь собрались. Милиция хватала кричащих, журналисты старались все заснять, а задержанные отправлялись в автобусы.

Тем временем требования митингующих были просты и, как ни парадоксально, отчасти даже совпадали с позиций президента России Дмитрия Медведева, недовольного Лужковым. «Несогласные» пришли с требованием расследовать итоги деятельности бывших московских властей, привлечь Юрия Лужкова, Владимира Ресина, Елену Батурину и других членов «лужковской команды» к уголовной ответственности. Не зря же Дмитрий Анатольевич подписал указ с формулировкой « по причине утраты доверия»! Правда, восстановление прямых выборов глав регионов России, в том числе мэра Москвы, вряд ли входят в планы российского лидера.

На каком-то этапе милиция решила поменять тактику. Действительно, зачем ловить одиночных оппозиционеров, если можно просто вытолкать всех с площади? Одним махом, так сказать. Милиционеры выстроились и стали вытеснять участников митинга и журналистов с площади перед мэрией. Любые перемещения в сторону улицы Тверской пресекались мгновенно. При этом милиция применяла грубую силу, как к журналистам, так и к участникам митинга, которые перемешались в толпе. Противостоять движущемуся милицейскому кордону митингующим было не под силу. Участников акции фактически вытолкали в сторону Большой Дмитровки, по дороге успевая еще задерживать оставшихся особо активных митингующих.

- Нас лишили избирательного права – нам то одного поставят, то другого. Я не хочу, я хочу сама выбирать как в цивилизованных странах. Почему у нас все через колено? – возмущалась Татьяна Кадиева, активист «Другой России». - Народ должен видеть, что есть люди, которые не боятся отстаивать свои права и говорить, что их власть достала. Мне 54 года и я не боюсь. Хватит терпеть эту власть в нашей стране. Это уже просто край. Мы же не холопы!

Тем временем «парад демократии» уже через час был закончен. Задержанных (более 30 человек) по традиции развозили по московским РОВД. «День гнева» подошел к концу.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России

Фото Вадим Дмитрив