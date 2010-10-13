Папа Римский создал службу по возвращению Европы в лоно церкви

Папа Римский Бенедикт XVI своим декретом создал в Ватикане управление по реевангелизации Европы и других стран, где традиционно распространено христианство, сообщает Associated Press.

Как предполагается, управление, целью которого является восстановление популярности христианского вероучения, будет использовать современные технологии коммуникации и активизирует миссионерскую деятельность с помощью членов монашеских орденов и религиозных движений. Служба также будет разъяснять методы популяризации христианства епископам.

Ранее Ватикан уже проявлял интерес к высоким технологиям, отмечает Лента.ру. Так, в январе 2009 года Ватикан открыл канал на Youtube, а за несколько месяцев до этого члены католического синода выступили с призывом к распространению Библии с помощью плеера Ipod.

Как отмечает агентство, в декрете не указаны страны, на которых управление сконцентрируется в своей работе. При этом АР предполагает, что помимо Европы оно также будет бороться за укрепление позиций христианской веры в странах Латинской Америки.

Причиной создания управления Бенедикт XVI называет потерю веры жителями стран, имеющих сильные христианские корни. Понтифик указывает, что этот процесс продолжается уже около сотни лет. По словам руководителя управления Рино Физикеллы (Rino Fisichella), решение папы является попыткой разрешить проблему, занимавшую католическую церковь на протяжении десятилетий.