Археологи из Польши обследуют место гибели президентского самолета

Польские археологи начнут в среду работать на месте катастрофы президентского самолета Ту-154М под Смоленском. Обследование района, где произошло крушение, продлится до 27 октября, сообщает РИА "Новости".

Как сообщил ранее журналистам представитель Окружной военной прокуратуры в Варшаве, военный прокурор Томаш Мацкевич, результаты работы археологов будут известны в конце ноября - начале декабря.

Группа намерена обследовать территорию, на которую упал президентский самолет, и произвести необходимые раскопки. Эксперты отмечают, что на месте крушения самолета, возможно, еще могут быть найдены фрагменты тел жертв авиакатастрофы, а также вещественные доказательства, важные для следствия.

По словам Мацкевича, "российская сторона окажет помощь польской группе специалистов, в которую войдут 10-12 археологов и 3 геодезиста".

Непосредственно в Смоленске наблюдать за ходом работ будет один из военных прокуроров Польши.