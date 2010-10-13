Колумбия, Индия, ЮАР и Германия вошли в Совет Безопасности ООН

Колумбия, Индия, ЮАР и Германия стали непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Все эти страны в ходе первого же тура голосования получили необходимое число голосов делегатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно регламенту, выборы непостоянных членов СБ ООН осуществляются тайным голосованием. Чтобы быть избранным, необходимо заручиться двумя третями голосов присутствовавших и голосовавших делегатов Генассамблеи. Кандидатуры на избрание выдвигаются так называемыми региональными группами. В этом году по одному месту было выделено Африке и Азии, два - группе западноевропейских и других государств и одно - странам Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает ИТАР-ТАСС.

На два места непостоянных членов СБ ООН претендовали, помимо Германии, Канада и Португалия. Они не смогли набрать необходимого большинства голосов. Сегодня в голосовании на Генассамблее ООН принимали участие представители 191 страны. Необходимое большинство голосов в данной ситуации составляет 127. Канада получила 114 голосов, а Португалия 122. В настоящее время делегаты на Генассамблее, согласно имеющимся правилам, проводят второй тур голосования по кандидатурам Канады и Португалии.