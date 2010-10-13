Суд потребовал изменить правила службы геев в армии США

Федеральный суд США потребовал у правительства страны не увольнять из армии геев, открыто заявивших о своей ориентации, сообщает Би-би-си.

Согласно правилам, действующим на протяжении последних 17 лет, геи имеют право служить в армии, если они не афишируют свою ориентацию.

Правительство Обамы ранее обещало пересмотреть правила службы гомосексуалистов, однако заявило, что для этого потребуется время.

21 сентября Сенат США отклонил предложения пересмотреть нынешний подход к службе в армии гомосексуалистов, известный как "Не спрашивай и не говори".