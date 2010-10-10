При возвращении из Смоленска сломался самолет первой леди Польши

Один из самолетов, на котором должны были возвращаться в Польшу родственники погибших в результате авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля, не может вылететь из Витебска в Варшаву, сообщает Би-би-си со ссылкой на польские СМИ.

У авиалайнера Boeing-737, на котором должна была лететь также первая леди Польши Анна Коморовская, возникли проблемы с одним из двигателей.

Коморовская решила пока остаться в Витебске.

Сообщается, что на втором самолете – марки Embrear – из Витебска в Польшу вылетели те, кто не живет в польской столице.

Коморовская и оставшиеся участники паломничества к месту аварии под Смоленском ждут самолет, который за ними должны выслать из Варшавы.

В воскресенье в смоленском аэропорту прошла траурная церемония в память о жертвах авиакатастрофы, в результате которой полгода назад погибло 96 человек, в том числе бывший президент Польши Лех Качиньский.

На ней присутствовали родные погибших и жены президентов России и Польши.