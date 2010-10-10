Госсекретарь США летит в Косово

Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник отправится в турне, в ходе которого посетит Боснию и Герцеговину, Сербию, Косово и Брюссель.

"Госсекретарь встретится с лидерами правительства и гражданского общества, а также рядовыми гражданами, чтобы напомнить о том, что США поддерживают Балканские государства в их стремлении к полной интеграции в европейское и евро-атлантическое сообщества. В Брюсселе она примет участие во встрече министров стран НАТО и проведет встречи с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и Верховным представителем ЕС по международным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон", - говорится в переданном в РИА Новостисообщении госдепартамента.

О плане предстоящей поездки рассказал на брифинге заместитель госсекретаря США Филип Гордон.

12 октября госсекретарь встретится с президиумом БиГ в Сараево и с президентом Сербии в Белграде. Зарезервировано время для министров иностранных дел и обороны Сербии.

В Косово госсекретарь проведет закрытые переговоры с и.о. президента Якупом Красничи, премьер-министром Хашимом Тачи, министром иностранных дел Скендером Хисени, а затем отправится в Грачаницу - центральную часть Косово, где встретится с представителями сербской общины.

"По возвращении в Приштину она проведет встречу с женщинами-лидерами, другими лидерами гражданского общества и молодыми людьми, принадлежащими к различным этническим группам", - сообщил замгоссекретаря.

В Брюсселе Клинтон встретится, как сообщалось с Ван Ромпеем и баронессой Эштон, а кроме того с председателем Европарламента Ежи Бузеком. На министерской встрече НАТО к госсекретарю присоединится глава Пентагона Роберт Гейтс. "Министерская встреча станет возможностью обсудить прогресс, достигнутый в ходе войны в Афганистане", - отметил Гордон.

14 октября госсекретарь США отправится назад в Вашингтон.