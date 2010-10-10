В России сегодня - единый день голосования

Единый день голосования начался в воскресенье в России: в полночь по московскому и в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки на восточной окраине страны - на Чукотке и Камчатке, в Якутии и Магаданской области. В Магаданской области выбирают депутатов областной думы, во всех четырех регионах проходят местные выборы, сообщает РИА «Новости».

В этот день законодательные собрания будут выбирать жители шести регионов - Новосибирской, Челябинской, Магаданской, Костромской, Белгородской областей и Тувы. Две региональные столицы выберут глав города - Самара и Махачкала, впервые будет избран мэр столицы Северо-Кавказского федерального округа - Пятигорска. Городские собрания сформируют в административных центрах 14 регионов.

В целом по России пройдут почти 8 тысяч выборов различного уровня, на депутатские мандаты и должности глав муниципалитетов будут претендовать более 100 тысяч кандидатов.