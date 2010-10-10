В Киргизии выбирают парламент

В Киргизии началось голосование на проходящих сегодня выборах нового состава парламента. "2289 избирательных участка открылись сегодня в 8 часов утра (5 часов по Киеву) и будут работать до 20 (до 17)", - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) страны.

Порога явки избирателей по новому киргизскому законодательству не существует, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки избирателей, которых в стране зарегистрировано около 2,85 млн человек. На 120 мест в новом парламенте претендуют 29 партий. Для прохождения в состав Верховного Совета партии должны преодолеть 5-процентный барьер, а также набрать не менее 0,5 процентов голосов от количества зарегистрированных в каждой из 7 областей Киргизии избирателей.

По словам главы киргизского ЦИК Акылбека Сариева, предварительные итоги голосования станут известны в течение ближайших 2-3 дней, после того, как поступят протоколы всех избирательных комиссий, в том числе тех, которые находятся в труднодоступных высокогорных районах.