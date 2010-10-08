Москвичи отпразднуют освобождение от "лужковско-батуринской оккупации"

Организаторы «Дня Гнева» призывают власти Москвы согласовать проведение акции, запланированной на 12 октября.

Как сообщил УНИАН координатор Московского Совета и движения «Левый Фронт» Сергей УДАЛЬЦОВ, организаторы общегородской акции «День Гнева» получили официальный письменный отказ Правительства Москвы в согласовании проведения митинга у памятника Юрию Долгорукому напротив Мэрии Москвы (ул. Тверская, 13).

В письме, подписанном заместителем начальника управления координации деятельности по обеспечению безопасности Правительства Москвы В.ОЛЕЙНИКОМ, указано, что «памятник Юрию Долгорукому является историческим и культурным объектом», поэтому проведение возле него массовой акции невозможно, так как это может нанести памятнику ущерб. Уже традиционно организаторам предложено перенести акцию на Болотную площадь, набережную Тараса Шевченко или к метро «Улица 1905 года», сообщил С.УДАЛЬЦОВ

Организаторы Дня Гнева считают ответ Правительства Москвы незаконным и неаргументированным. По их мнению, налицо применение двойных стандартов при трактовке законодательства, так как у памятника Ю.Долгорукому регулярно проводятся массовые митинги и концерты (в День города, 1 мая, 7 ноября и в другие дни) с участием партии «Единая Россия» и московского руководства. В связи с этим организаторы Дня Гнева намерены подать очередную жалобу в Тверской суд Москвы.

«Таким образом, стало очевидно, что и после отставки Мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА власти продолжают антиконституционную практику запретов мирных акций протеста.

«День Гнева» 12 октября может стать первым митингом оппозиции, который будет разогнан милицией после смены власти в столице», - подчеркнул С.УДАЛЬЦОВ.

Оргкомитет «Дня Гнева» призывает столичные власти не провоцировать массовые беспорядки в центре Москвы и согласовать проведение «Дня Гнева». Для этого организаторы предлагают незамедлительно провести переговоры с участием представителей Правительства Москвы и ГУВД г. Москвы.

По словам С.УДАЛЬЦОВА, «после отставки ЛУЖКОВА у городских и федеральных властей появился прекрасный шанс нормализовать ситуацию с соблюдением в Москве конституционного права граждан на свободу слова и собраний. Если данный шанс не будет использован – это будет трагической ошибкой, которая приведет к дальнейшему усилению конфронтации между властью и обществом».

Как сообщал УНИАН, очередной «День Гнева» должен пройти 12 октября в 19.00 у памятника Ю.Долгорукому под лозунгом «Вернем себе город! Вернем себе выборы!». В связи с увольнением Ю.ЛУЖКОВА акция запланирована в форме Народного Вече, где москвичи отпразднуют освобождение Москвы от «лужковско-батуринской оккупации», а также выскажут свои предложения по развитию Москвы «без Лужкова».

Основные требования «Дня Гнева»: расследование итогов деятельности бывших московских властей, привлечение Ю.ЛУЖКОВА, исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира РЕСИНА, Елены БАТУРИНОЙ и других членов «лужковской команды» к уголовной ответственности; восстановление прямых выборов глав регионов России, в том числе – мэра Москвы; роспуск нелегитимной Мосгордумы, изменение принципов формирования избирательных комиссий; проведение выборов мэра Москвы и депутатов Мосгордумы весной 2011 года; существенное расширение полномочий органов местного самоуправления в Москве.