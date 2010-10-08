Под Варшавой начали строить дополнительный аэропорт к Евро-2012

Сегодня в предместье Варшавы Модлине началось строительство дополнительного аэропорта, который должен быть построен к проведению в государстве матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, строительство аэропорта на базе старого военного аэродрома обойдется около 100 млн. долларов.

Евросоюз выделит Польше 25 млн. евро на строительство аэропорта в Модлине.

Согласно плану, аэропорт будет работать круглосуточно и обслуживать в первую очередь Low Cost авиалинии и грузовые перевозки, что позволит разгрузить аэропорт в городе Окенче.

Аэропорт планируется соединить с центром Варшавы специальной железнодорожной веткой.

Как сообщал УНИАН, Варшава один из четырех польских городов, где состоятся матчи Евро-2012. В польской столице должен состояться первый матч чемпионата.