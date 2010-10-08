Сегодня назовут обладателя Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет представит сегодня в Осло обладателя Нобелевской премии мира за 2010 год, передает РИА «Новости».

Список претендентов на премию в этом году впервые за историю ее вручения назван необычно длинным - в нем 237 кандидатов, 38 из которых являются общественными и международными организациями. Об этом в феврале этого года сообщил Норвежский нобелевский комитет без упоминания, однако, имен кандидатов, которые согласно правилам, могут быть доступными для общественности лишь по истечении 50 лет.

Согласно прогнозам директора норвежского Института исследований проблем мира PRIO Кристиана Берга ХАРПВИКЕНА самым ``горячим`` кандидатом на награду, по его мнению, является афганский доктор и правозащитница, председатель независимой комиссии Афганистана по правам человека Сима САМАР.

На второе место К.ХАРПВИКЕН поставил некоммерческое агентство новостей DVB - ``Демократической голос Бирмы``. Журналисты и комментаторы агентства работают в Осло, публикуя материалы корреспондентов, находящихся в самой Мьянме.

На третьем месте в списке К.ХАРПВИКЕНА значится специальный суд по Сьерра-Леоне.

Поясняя свой выбор, директор норвежского института PRIO пишет на сайте своей организации, что вопросы безопасности и роль женщин, правосудия в условиях переходного периода, а также независимого освещения той или иной проблемы, представляются ему теми самыми темами, на которые могут обратить внимание члены Нобелевского комитета в этом году.

Аналитик не исключает также, что, как и в прошлом году, присудив награду американскому Президенту Бараку ОБАМЕ, члены Нобелевского комитета опять могут воспользоваться возможностью обратить внимание на отдельные инициативы, которые считаются важными в данный момент.

Среди других возможных кандидатов на Нобелевскую награду К.ХАРПВИКЕН упоминает правозащитницу и адвоката из Пакистана Асму ЯХНАГИР, доктора из демократической республики Конго, много сделавшего для жертв сексуального насилия - Дениса МУКВЕГЕ, активистку либерийского женского движения за мир Women of Liberia Mаss Action for Peace Леймах ГБОВИ.

Называют в Норвегии среди претендентов на премию и россиянку Светлану ГАНУШКИНУ и ``Мемориал``, а также троих китайских диссидентов - ЛЮ Сяобо, ХУ Цзя или ГАО Чжишэна.

Достойными премии аналитик из Норвегии также считает журналистку из Азербайджана Малахат НАСИБОВУ, международную неправительственную кризисную группу International Crisis Group, специальный трибунал по Камбодже или председателя комиссии ООН по нарушениям прав человека во время войны в Газе 2008-09 годов Ричарда ГОЛДСТОУНА.

Что касается прогнозов скандинавских СМИ, то они, пользуясь анализом норвежского аналитика, добавляют и свои собственные предположения.

Упоминаются, к примеру, бывшая Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри РОБИНСОН, политический деятель из Зимбабве - Морган ЦВАНГИРАЙ и т.д.

Церемония вручения Нобелевских премий проходит в Стокгольме и Осло в день кончины их основателя Альфреда Нобеля - 10 декабря.