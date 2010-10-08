Что делать с "Южным потоком"?

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и главный исполнительный директор проекта "Южный поток" Марсел Крамер обсудили вопросы, связанные со строительством и определили задачи, решение которых в ближайшее время должно носить первоочередной характер, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Газпрома.

Приоритетными направлениями названы продвижение проекта в Евросоюзе, завершение подготовки национальных ТЭО и Сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и получение всех необходимых для начала строительства газопровода разрешений.

В ходе встречи А.Миллер отметил, что опыт работы М.Крамера в крупнейших мировых энергетических компаниях, а также международных структурах, связанных с рынком нефти и газа, должен способствовать успешной и своевременной реализации проекта "Южный поток".

М.Крамер, бывший руководитель голландской газотранспортной компании Gasunie назначен председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании-оператора морской части газопровода «Южный поток» - South Stream AG в июне т.г.