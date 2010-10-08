Венгрия экстренно запросила помощь ЕС

Власти Венгрии обратились к Еврокомиссии с просьбой активировать механизм гражданской обороны Евросоюза на случай техногенных катастроф в связи с последствиями аварии на глиноземном комбинате на западе Венгрии, которая вызвала разлив ядовитых промышленных отходов, сообщил РИА Новости представитель исполнительной власти ЕС.

По его словам, Еврокомиссия, со своей стороны, пообещала, что необходимая помощь будет оказана в самое ближайшее время.

Еврокомиссия выразила готовность в самое ближайшее время оказать необходимую для этого Венгрии помощь, которая предусматривает активизацию механизма гражданской защиты ЕС, в котором задействованы все 27 членов этой региональной организации плюс Хорватия, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия.

В понедельник на принадлежащем компании MAL Zrt крупном глиноземном комбинате Ajkai Timfoldgyar Zrt в 160 километрах западнее Будапешта произошел взрыв, разрушивший плотину резервуара с ядовитыми отходами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для борьбы с последствиями разлива его стране нужны не деньги, а экспертная помощь.

В трех областях, затронутых разливом отходов (Веспрем, Ваш и Дьёр-Мошон-Шопрон), действует режим чрезвычайного положения. Улицы Торна и Колонтара оказались покрыты ядовитой жидкой массой слоем в два метра, в расположенном ниже по течению Девечере затоплено около 400 домов.