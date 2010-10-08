Лужков: Медведев закрывал глаза на катастрофы, неурожаи и теракты

Юрий Лужков, снятый с должности мэра Москвы, выступил с критикой президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.

По его словам, Д.Медведев, находясь у власти, закрывал глаза на катастрофы, неурожаи и теракты, передает CNN слова бывшего мэра Москвы.

В интервью американскому телеканалу Ю.Лужков отметил: "Когда он (Д.Медведев) снимает с должности официальное лицо или осуществляет перестановки, вносит на рассмотрение проекты на бумаге, все это воспринимается весьма скептично". "Всякая инициатива хороша, когда ведет к конечному результату, что, однако, отсутствует в действительности", - заключил Ю.Лужков.

Бывший мэр, комментируя причины увольнения, сообщил, что, по его мнению, отставка с поста мэра Москвы связана с президентскими выборами в 2012 году. "Властям нужно, чтобы Москва поддержала кандидата, которого предложит Кремль. А в качестве мэра им нужен человек из их круга", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.