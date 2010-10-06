В деле об убийстве Политковской появились новые подозреваемые

В деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской появились новые подозреваемые.

Об этом УНИАН сообщили в следственном комитете при прокуратуре России.

«Установлены и другие лица, которые могут быть причастны к совершению убийства и в отношении них проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователем направлены международные запросы об оказании правовой помощи в ряд европейских стран», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной версией убийства А.Политковской следствие считает ее профессиональную деятельность. Следственный комитет намерен установить всех соучастников совершенного преступления и привлечь их к уголовной ответственности.

Также следствие намерено продлить срок расследования уголовного дела до февраля 2011 года. С обвиняемыми в совершении преступления – Сергеем ХАДЖИКУРБАНОВЫМ, Джабраилом и Ибрагимом МАХМУДОВЫМИ проводятся необходимые следственные действия.

Еще один соучастник преступления – непосредственный исполнитель убийства Рустам МАХМУДОВ объявлен в международный розыск. Следствием проводится работа, направленная на установление его местонахождения. Розыск Р.МАХМУДОВА осуществляется силами МВД, ФСБ и СВР России, а также Интерполом.

Отмечается, что главным следственным управлением следственного комитета продолжается расследование данного уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, журналистка "Новой газеты" А.Политковская была убита в подъезде своего дома в центре Москвы в 7 октября 2006 года.