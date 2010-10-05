Лауреатами Нобелевской премии по физике стали создатели графена

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2010 год. Ими стали выходцы из России Андре ГЕЙМ - подданный Нидерландов и российско-британский гражданин Константин НОВОСЕЛОВ, передает Радио «Свобода».

Они создали материал графен - сверхтонкий и крайне прочный проводник, который представляет собой форму углеродной пленки шириной в один атом. Ему предрекают большую роль в электронике.

А.ГЕЙМ и К.НОВОСЕЛОВ работают в британских университетах.

Премию в полтора миллиона долларов они разделят между собой.