Лауреатами Нобелевской премии по физике стали создатели графена
14:53, 05 октября 2010Мир
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Гейм и Новоселов работают в Великобритании
В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2010 год. Ими стали выходцы из России Андре ГЕЙМ - подданный Нидерландов и российско-британский гражданин Константин НОВОСЕЛОВ, передает Радио «Свобода».
Они создали материал графен - сверхтонкий и крайне прочный проводник, который представляет собой форму углеродной пленки шириной в один атом. Ему предрекают большую роль в электронике.
А.ГЕЙМ и К.НОВОСЕЛОВ работают в британских университетах.
Премию в полтора миллиона долларов они разделят между собой.
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