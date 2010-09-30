Генсек НАТО прибыл в Тбилиси

Генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен прибыл в Тбилиси в четверг поздно вечером с рабочим визитом, сообщила РИА Новостипредставитель пресс-службы аппарата вице-премьера Грузии, госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

По ее словам в Тбилисском международном аэропорту Расмуссена встретили вице-премьер Георгий Барамидзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Бокерия.

Встречи генсека НАТО начнутся 1 октября с визита в министерство иностранных дел, где запланирована встреча с главой МИД Григолом Вашадзе. Далее встречи Расмуссена продолжаться в министерстве обороны, где планируется его небольшое выступление. Позже он встретится с председателем парламента Давидом Бакрадзе и премьер-министром Николозом Гилаури.

В рамках визита, Расмуссен также примет участие в церемонии открытия партнерского офиса НАТО в Тбилиси.

В завершение визита генеральный секретарь НАТО встретится с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Встреча состоится с президентской резиденции в районе Авлабар в Тбилиси, после которой планируется совместная пресс-конференция.