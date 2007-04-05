А был ли канцлер?..

Посольство Украины в Австрии не получало никакой информации о приглашении Федеральному канцлеру Австрии Альфреду ГУЗЕНБАУЭРУ от премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА посетить Украину для помощи в решении политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель главной службы информационной политики Секретариата Президента Лариса МУДРАК со ссылкой на Главное внешнеполитическое управление Секретариата Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля украинский премьер сообщил, что пригласил Федерального канцлера Австрийской республики для участия в консультациях по поводу внутриполитического кризиса в Украине. Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он обратился к ведущим европейским юристам с просьбой на основе демократического европейского права дать оценку ситуации в Украине. В то же время В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам, что пока не получил ответа от А.ГУЗЕНБАУЭРА.

В пресс-службе федерального канцлера Австрии пока не комментируют это заявление украинского премьера.