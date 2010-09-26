Молдавский парламент будет распущен еще на день раньше

И.о.президента Молдовы Михай Гимпу намерен подписать указ о роспуске парламента 28 сентября – за 60 дней до досрочных выборов, провести которые лидеры правящей коалиции договорились 28 ноября. Ранее планировалось, что указ будет подписан 29 сентября.

Об этом Гимпу сообщил на съезде Либеральной партии, входящей в правящую коалицию Альянса за европейскую интеграцию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее Конституционный суд страны постановил, что парламент, которому с весны прошлого года не удается избрать главу государства, должен быть распущен.

Для выхода из кризиса власти инициировали референдум о возврате к всенародным выборам президента, но голосование признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.