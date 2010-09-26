Президент Румынии отказался от полиции ради кредита МВФ

Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ отказался от полицейского сопровождения своего кортежа.

Как сообщает Лента.ру, решение Т.БЭСЕСКУ связано с тем, что на днях румынская полиция присоединилась к акциям протеста против плана снижения государственных расходов. 24 сентября примерно шесть тысяч сотрудников полиции и системы исполнения наказаний устроили марш протеста перед администрацией президента. Участники акции требовали отставки Т.БЭСЕСКУ.

Основную охрану президента Румынии обеспечивает специальная служба безопасности. Однако до сих пор кортеж главы государства дополнительно сопровождали около десяти полицейских.

Согласно плану сокращения бюджетных расходов, зарплаты госслужащих в Румынии сократятся на 25 процентов. Кроме того, планируется провести сокращение штатов. Уволены будут 70 тысяч работников бюджетной сферы. Благодаря этим мерам власти надеются сократить дефицит бюджета с 7,4 до 4,4 процента от ВВП. Это необходимое условие для получения кредита в сумме 20 миллиардов евро от Международного валютного фонда.

Одна из самых масштабных акций протеста против плана сокращения государственных расходов была проведена в Бухаресте 22 сентября. 10 тысяч митингующих попытались прорваться в здание правительства. Демонстранты бросали в полицейских, охранявших здание, яйца и бутылки.