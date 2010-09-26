10 тысяч военных собраны на авиабазе в Пхеньяне

КНДР готовится провести военный парад, который станет крупнейшим в ее истории.

Как передает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в Сеуле, парад предположительно будет приурочен к предстоящей встрече Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Это заседание, по последней информации, состоится 28 сентября. Кроме того, 10 октября в КНДР будет отмечаться 65-летие со дня создания партии.

По данным южнокорейских источников, на авиабазе в Пхеньяне для подготовки к параду собраны около 10 тысяч военнослужащих. Обычно в такого рода торжествах принимают участие вдвое меньше солдат. В параде будут задействованы бронеавтомобили, ракетные системы и артиллерийские установки.

Встреча Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи созвана для выборов нового партийного и государственного руководства. Западные и южнокорейские источники предполагают, что на этом заседании преемником лидера КНДР Ким ЧЕН ИРА будет объявлен его младший сын Ким ЧЕН УН.

Ранее ожидалось, что Политбюро соберется на заседание в первой половине сентября, однако встречу решили отложить - согласно разным версиям, из-за болезни Ким Чен ИРА, сильного наводнения в стране или разногласий по поводу избрания нового руководства партии.