Медведев советует русским учить китайский язык

Президент России Дмитрий Медведев советует русским учить китайский, а китайцам - русский языки.

"У наших стран очень тесные отношения, чем больше китайцев будут знать русский, а русских - китайский, тем прочнее и более многообразными будут наши связи", - сказал глава российского государства во время посещения Центра русского языка Даляньского института иностранных языков.

В воскресенье, сообщает РИА "Новости", российский лидер начал официальный визит в Китай, в ходе которого, помимо посещения Даляня, он проведет переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао в Пекине и побывает в Шанхае на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2010".