Президент США и республиканцы обменялись обвинениями

Президент США Барак Обама в ходе еженедельного обращения раскритиковал план Республиканской партии под названием "Обещание Америке" ("Pledge to America"), который помимо идей сокращения налогов и урезания затрат, содержит в себе пункты по уменьшению степени государственного регулирования, отмене закона о здравоохранении и окончанию стимулирующей программы.

"Республиканцы хотят занять Конгресс, предлагая свои собственные идеи, объявленные на днях. Многие из них соответствуют той политике, которая, в первую очередь, привела к экономическому кризису, что неудивительно, так как многие их лидеры были среди создателей этой провальной политики", - цитирует Обаму Reuters.

"Все основано на той же шаблонной философии: урезать налоги для миллионеров и миллиардеров; снять ограничения для Уолл-стрит и крупного бизнеса; и бросить средний класс в попытках заботиться о самом себе. Это точно не установка на лучшее будущее", - добавил он.

В свою очередь один из авторов плана республиканец Кевин Маккарти заявил: "Наш замысел претворяет в жизнь отторжение американцами идеи того, что мы просто узнаем цену процветания, берем в долг и тратим". "Мы предлагаем новый способ идти вперед, который пока еще не апробировали в Вашингтоне: наш подход заключается в том, чтобы сконцентрироваться на сокращении расходов, что, к сожалению, является свежей идеей для нынешнего Конгресса, утверждавшего о повсеместном применении такого подхода", - сказал он.

Ситуация ярко иллюстрирует контраст подходов и философий двух партий, сложившийся накануне промежуточных выборов, замечает РосБизнесКонсалтинг.