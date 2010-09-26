В Брюсселе ведется поиск выживших при взрывах

Бельгийские спасатели разгребают завалы в поисках выживших после взрыва трех домов в Брюсселе.

Два человека погибли, 17 ранены в результате взрыва в субботу вечером в трех домах в брюссельской коммуне Скарбеек, сообщает РИА "Новости".

Причина взрыва пока не установлена, но, вероятно, речь идет о взрыве бытового газа, однако не исключаются другие версии.

В результате взрыва все три дома оказались полностью разрушены. Спасатели продолжают поиск под завалами еще одного из находившихся в зданиях людей.