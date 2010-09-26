В Брюсселе ведется поиск выживших при взрывах
11:51, 26 сентября 2010Мир
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Спасатели разбирают завалы трех домов
Бельгийские спасатели разгребают завалы в поисках выживших после взрыва трех домов в Брюсселе.
Два человека погибли, 17 ранены в результате взрыва в субботу вечером в трех домах в брюссельской коммуне Скарбеек, сообщает РИА "Новости".
Причина взрыва пока не установлена, но, вероятно, речь идет о взрыве бытового газа, однако не исключаются другие версии.
В результате взрыва все три дома оказались полностью разрушены. Спасатели продолжают поиск под завалами еще одного из находившихся в зданиях людей.
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