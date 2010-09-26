США начали новое наступление на юге Афганистана
09:50, 26 сентября 2010Мир
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...но боевиков не встретили
Американские и афганские войска начали новое наступление на боевиков на юге Афганистана, сообщает Би-Би-Си.
Ранее в этом районе талибы оказывали упорное сопротивление.
В операции под кодовым названием Dragon Strike ("Удар дракона") в провинции Кандагар принимает участие около 8 тысяч военных.
Как сообщает американский журналист, сопровождающий американские войска (такой доступ предоставляется при соблюдении ряда существенных ограничений), пока его подразделение обнаружило бункеры и компоненты взрывных устройств, но боевиков не встретило.
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