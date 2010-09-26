США начали новое наступление на юге Афганистана

Американские и афганские войска начали новое наступление на боевиков на юге Афганистана, сообщает Би-Би-Си.

Ранее в этом районе талибы оказывали упорное сопротивление.

В операции под кодовым названием Dragon Strike ("Удар дракона") в провинции Кандагар принимает участие около 8 тысяч военных.

Как сообщает американский журналист, сопровождающий американские войска (такой доступ предоставляется при соблюдении ряда существенных ограничений), пока его подразделение обнаружило бункеры и компоненты взрывных устройств, но боевиков не встретило.