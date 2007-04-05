Из-за чего распускают парламенты

Япония

Одна из причин, по которой Дзюньитиро Коидзуми пошел на роспуск ключевой, нижней палаты парламента, чтобы инициировать досрочные выборы - конфликт с верхней палатой из-за проекта приватизации почтовой службы. Чтобы преодолеть сопротивление и провести свой проект, правительству нужно не просто большинство, а большинство подавляющее. Почта Японии - один из крупнейших, а по многим оценкам - крупнейший объект государственной собственности. Она также выполняет функции сберегательной кассы, аккумулируя более двух с половиной триллионов денег граждан в пересчете на евро. Но надежность почтового банка для частного вкладчика во многом определялась тем, что деньги его почти никуда не вкладывались. Коидзуми хотел, чтобы они пошли в экономику, помогая ей выздороветь. Для этого предлагалось приватизировать почтовую систему, создав на базе ее сберегательных отделений крупнейший в мире банк, а почтовую систему разделить на четыре частных компании.

25 июня 2005 года в Японии состоялись досрочные выборы в палату представителей японского парламента. Значительных перемен в расстановке политических сил в стране не произошло. Правительственному блоку удалось получить 271 место (из 480) и тем самым обеспечить устойчивое большинство в нижней палате.

Канада

28 июня 2006 року премьер-министр Канады Пол Мартин назначил досрочные парламентские выборы. К такой крайней мере канадские власти прибегли после скандала о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделяемых на борьбу с сепаратизмом в провинции Квебек. Либералы, и в частности Пол Мартин, отвечавший некогда за финансы в правительстве Жана Кретьена, отвергали обвинения.

Комиссии, созданные для расследования обвинений, также не нашли доказательств вины Пола Мартина. Пол Мартин пообещал отправить кабинет в отставку, распустить парламент и провести новые выборы в апреле 2006 года, если комиссия докажет его вину. Но оппозиция ждать не стала и добилась в конце декабря импичмента, заручившись поддержкой бывших союзников либералов – Консервативной партии и Квебекского блока.

На досрочных парламентских выборах одержала победу Консервативная партия во главе со Стивеном Харпером

Согласие на роспуск парламента канадский премьер получил от генерал-губернатора Адриенн Кларксон, которая представляет в Канаде британскую королеву.

Германия

18 сентября 2005 года состоялись досрочные выборы в бундестаг Германии. Канцлер Герхард Шредер добился от парламента вынесения его правительству вотума недоверия. Стратегия Шредера строилась на том, что новые выборы дали бы соиал-демократам больше голосов и соответственно больше полномочий в проведении экономических и социальных рефом.

Конституционный суд этой страны рассмотрел жалобы депутатов о незаконности принятого президентом решения о проведении досрочных выборов и признал роспуск бундестага легитимным.

В результате выборов в стране победили христианские демократы во главе с Ангелой Меркель.

Голландия

В конце ноября 2006 года разыгрался парламентский кризис в Голландии. Правоцентристская Народная партия, возглавляемая Ритой Фердонк, и входящая в правительственную коалицию инициировала скандал с депутатом парламента

Айян Хирси Али, писательницей-феминисткой. Сомалийка по происхождению, она приехала в Нидерланды в 1992 году, получила статус политического беженца, а затем и гражданство. Хирси Али призывала иммигрантов перенимать культуру их новых стран проживания и интегрироваться.

Фердонк возглавляла министерство по иммиграции и интеграции. Эксперты неоднократно замечали ее премьерские амбиции. Фердонк, в Голландии именуемая «железной Ритой», обнаружила, что в далеком 1992 году Айян Хирси Али неверно указала данные в анкете на получение статуса политического беженца. По мнению Фердонк, это аннулирует статус беженца, лишает Хирси Али гражданства и права быть депутатом. Отзыв паспорта Хирси Али вызвал скандал. Общественное мнение было явно на ее стороне,.

Несмотря на общественное мнение, «железная Рита» не сдавалась. В результате входившая в правительство либеральная партия «Демократы-66» (D66) выдвинула ультиматум: немедленная отставка Фердонк или распад правящей коалиции. Министр по делам иммиграции отказалась уходить в отставку и даже попыталась замять скандал, вернув Хирси Али гражданство и паспорт. Но правительство это не спасло: D66 вышла из коалиции, и 27 июня кабинет ушел в отставку. В глазах голландцев Рита Фердонк проиграла. Айян Хирси Али решила покинуть Нидерланды, переехав в Вашингтон.

"Газета по-українськи"