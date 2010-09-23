Обама опоздал на собственное выступление в ООН

Президент США Барак ОБАМА не успел прибыть в зал Генеральной ассамблеи ООН ко времени своего выступления на общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи, сообщил председатель Генассамблеи Йозеф ДАЙС.

Как передает РИА “Новости”,традиционно президенты США выступают вторыми по счету среди глав государств и правительств на общеполитических дебатах, и за многие годы - это первый случай, когда американский лидер опаздывает на свое выступление.

«Поскольку президент Б.ОБАМА не смог прибыть в зал ко времени своего выступления, он обратится к Генассамблее позже», - объявил Й.ДАЙС.

Вместо него на трибуну поднялась президент Швейцарии Дорис ЛОЙТАРД, соотечественница нынешнего председателя Генассамблеи. Она должна была выступать по списку следом за Б.ОБАМОЙ.