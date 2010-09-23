На премию имени Сахарова претендуют 9 номинантов

В Европарламенте представлено 9 номинантов, которые в этом году претендуют на получение премии «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, все номинанты были представлены политическими группами, или, в соответствии с положением о премии, группами из 40 депутатов Европарламента.

Среди претендентов – движение Access (“Доступ”), сирийский правозащитник Айтхам АЛЬ-МАЛЕХ, израильская неправительственная общественная организация Breaking the Silence, кубинский правозащитник, доктор психологии Гийермо ФАРИНАС, африканская правозащитница Аминату ХАЙДАР, эритрейский журналист со шведским гражданством Давит ИСААК, эфиопский политик и бывший судья Биртукан МИДЕКСА, вьетнамский священник Отец ТАДЕУШ, христианская миссия «Открытые двери», которая работает в 45 странах мира.

5 октября информацию о номинантах рассмотрят на совместном заседании комитетов по вопросам иностранных дел и по вопросам развития Европарламента, а также подкомитета по правам человека.

18 октября члены комитетов путем голосования выберут трех финалистов.

Победителя в этом году определят участники Конференции Президентов Европарламента 21 октября, а вручение премии состоится 15 декабря в Страсбурге.

Справка УНИАН. Европарламент 1988 года установил премию «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова.

Награда вручается ежегодно за достижения в таких областях: защита прав и основных свобод человека; развитие демократии и отстаивание верховенства закона; уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.