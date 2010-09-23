В Польше начали обучение украинцы, дипломы которых признают дома

Сегодня в польском городе Ополе начала обучение первая группа украинских студентов, польские дипломы которых будут признаваться не только в государствах Евросоюза, но и впервые в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил председатель правления корпорации „Украинско-польский центр Академических обменов” Алексей МОСКАЛЕНКО, который был одним из инициаторов этого проекта.

Он отметил, что автоматическое признание полученных в Польше дипломов станет возможным благодаря созданию специальной программы обучения, о которой центру удалось договориться с двумя высшими учебными заведениями в Ополе.

„Нам говорили, что это невозможно, но нам удалось”, - сказал А.МОСКАЛЕНКО.

Кроме этого, А.МОСКАЛЕНКО отметил, что в рамках проекта студенты из Украины смогут обучаться в этих двух польских вузах на льготных условиях.

„Обучение для украинцев будет дешевле приблизительно на треть, чем установленная минимальная цена для иностранцев в Польше, а может быть даже бесплатным”, - сказал председатель корпорации.

Он также отметил, что проект реализуется при поддержке украинского министра семьи, молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА, который считает приоритетным возвращение украинцев после получения образования за рубежом в Украину.

А.МОСКАЛЕНКО сказал, что украинские студенты, которые с понедельника знакомились с учебной базой двух высших учебных заведений, ближайшую неделю будут посещать подготовительные лекции.

Основные занятия, по его словам, начнутся вместе с началом учебного года в Польше 1 октября.

Справка УНИАН. Корпорация «Украинско-польский центр Академических обменов» занимается комплексной поддержкой украинцев, которые желают учиться в Польше, - как при поступлении в польские вузы, так и во время обучения.

Студенты, которые будут обучаться по проекту Центра, также смогут пройти специальный курс подготовки волонтеров на Евро-2012 по официальным стандартам УЕФА, что увеличит их шансы стать официальными волонтерами на время проведения чемпионата.

Группа первых 70 студентов начала обучение в Опольском государственном университете и Высшей школе управления и администрации, которые предлагают 13 направлений магистерской программы и 18 программ бакалаврата.

45 украинцев будут обучаться на бакалаврате, а 25 на магистрате.