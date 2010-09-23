Россия передала Польше материалы по расстреле поляков в Катыни

Сегодня начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Саак КАРАПЕТЯН передал советнику-министру посольства Республики Польша в Российской Федерации Петру МАРЧИНЯКУ копии материалов уголовного дела в 20 томах, возбужденного по факту расстрела польских граждан в 1940 году в Катыни.

Как сообщили УНИАН в генпрокуратуре РФ, в указанных 20 томах содержатся распоряжения об отправке военнопленных, списки военнослужащих, отправленных в УНКВД по Калининской области, протоколы допросов и иных следственных действий, судебно-медицинские экспертизы, акты о погребении и захоронении, истории болезни, свидетельства о смерти, акты выдачи тел, запросы в ГИЦ МВД СССР, справки о судимости и другие документы.

Как известно, в марте 2005 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступил запрос польской стороны с ходатайством об ознакомлении со всеми материалами так называемого «Катынского дела».

В октябре 2005 года польская сторона была ознакомлена с 67 томами уголовного дела.

В ноябре 2009 года в Генеральную прокуратуру РФ поступило новое польское ходатайство об ознакомлении со всеми материалами уголовного дела.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА копии материалов упомянутого дела в 67 томах в мае 2010 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации были переданы польской стороне.

В настоящее время работа по исполнению запроса польской стороны продолжается.