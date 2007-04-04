Ежегодно от мин страдают 15-20 тысяч человек

В нью-йоркской штаб-квартире ООН проходят учения по разминированию мин в здании.

Установлены учебные мины, и дипломаты 192 стран без угрозы для жизни могут пройти курс "молодого бойца" по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании. Таким образом, ООН пытается привлечь внимание мирового сообщества к этой проблеме.

В специальном послании генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают ежедневно убивать, калечить и ставить под угрозу жизнь невинных людей во многих странах мира. Их жертвами ежегодно становятся 15-20 тысяч человек.

Десять лет назад была открыта для подписания Оттавская Конвенция о ликвидации противопехотных мин, которую на сегодняшний день ратифицировали 153 страны. С тех пор было уничтожено примерно 40 миллионов накопленных противопехотных мин, практически прекратилось их производство и легальная продажа. Однако оставшиеся после вооруженных конфликто мины все еще несут смерть и увечья.

РИА "Новости"