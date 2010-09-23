Вице-президент Абхазии ранен: его дом обстреляли из гранатомета

Вице-президент Абхазии Александр АНКВАБ ранен в результате покушения.

Как сообщает российский телеканал «Вести 24», очередное покушение на А.АНКВАБА совершено в четверг в Абхазии. Его дом в селе Лыхры Гудаутского района около 03.00 по московскому времени был обстрелян, предположительно, из гранатомета. В результате А.АНКВАБ получил ранения в ногу и руку, ему оказана медицинская помощь, но от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работает оперативная группа МВД во главе с первым заместителем министра Рамином ГАБЛАЕЙ.

Отмечается, что это третье покушение на А.АНКВАБА, два предыдущих были совершены в бытность его премьер-министром Абхазии. Ни одно из покушений не раскрыто, сообщили в МВД республики.