Германия может лучше других помочь Украине

Эксперт немецкого Совета по внешней политике Александр РАР считает, что в случае возникновения необходимости Германия могла бы лучше других стран помочь Украине выйти из политического кризиса.

Такое мнение он выразил в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Хорошо было бы, может быть, апеллировать к немецкому президентству в ЕС. Я говорю так потому, что Германия, если это понадобится, может взять роль непредвзятого арбитра. У Германии очень хорошие и даже дружественные отношения с Россией, она не настроена антиамерикански при госпоже Ангеле МЕРКЕЛЬ (канцлер Германии – УНИАН), она в Европе имеет вес, и по своему статусу сейчас могла бы кое-что сделать», - сказал политолог.

В то же время он подчеркнул, что самостоятельно Германия не будет предлагать свою помощь. «Германия ничего не будет делать, если ее просить не будут, а попросить нужно, конечно, совместно, неодносторонне, и предложить, что сделать», - сказал А.РАР.

Он также отметил, что сейчас, по его мнению, вопрос оказания Украине международной помощи пока не стоит, поскольку нынешнее разворачивание конфликта не дает для этого никаких поводов.

Говоря о возможной международной помощи, политолог отметил, что самое главное, чтобы такая помощь оказывалась доброжелателями Украины.

«Но есть и недоброжелатели, которых называть не будем, это - страны, которые рассматривают Украину не как субъект, а как объект геополитики, которые с удовольствием начнут перетягивать ее в одну или другую сторону, чтобы, в первую очередь, реализовать свои геополитические интересы, создать буферы в Европе. Вот этого не нужно. Надеюсь, что украинские политики это тоже хорошо понимают, и не будут поддаваться на это», - подчеркнул А.РАР.

Политолог добавил, что в 2004 году Украина уже была на грани опасного конфликта между Россией и Западом, и повторение подобной ситуации было бы очень нежелательным, как для Запада, у которого и так отношения с Россией становятся все более напряженными, так и для самой Украины.

А.РАР также выразил мнение, что Совет Европы может помочь Украине разрешить нынешний политический конфликт, однако его роль не будет достаточно весомой.

«Я думаю, должны быть совместно (помощниками – УНИАН) Европейский Союз со своим инструментарием и отдельные доброжелательно настроенные к Украине политики», - сказал он.

«Но первый шаг должен быть сделан самой Украиной. Если нужда в круглом столе есть, я думаю, что Запад и, особенно, немецкое президентство в ЕС, не откажется в его организации, но я думаю, что пока это не настолько актуально», - подчеркнул А.РАР.