Обама обнародовал новую стратегию США

Президент США Барак Обама объявил о новой стратегии глобального развития страны.

"Сегодня я объявляю о нашей новой стратегии глобального развития - первой в США стратегии такого рода", - сказал Обама, выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по выполнению Целей развития тысячелетия.

Первым пунктом новой стратегии станет принципиально иное понимание понятия "развитие", сообщил Обама.

"В течение долгого времени мы измеряли наши усилия количеством выделяемых долларов, а также объемами продовольствия и лекарств, которые мы поставляли. Но просто гуманитарная помощь - это еще не развитие. Развитие - это помощь странам в том, чтобы они развивались - двигались от бедности к процветанию... И для этого мы должны задействовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, от дипломатии до торговли и инвестиционной политики", - отметил глава государства.

Второй пункт стратегии - изменение точки зрения на конечную цель развития.

"Задача развития - это создание условий, в которых помощь больше не требуется. Поэтому мы будем искать партнеров, которые хотят усилить собственную способность помогать своему населению. Мы добиваемся развития, нацеленного на будущее", - подчеркнул президент США, добавив, что США останутся верны всем своим существующим обещаниям и обязательствам.

Обама отметил, что США уже принимают меры в этом направлении. "Например, вместо того, чтобы просто лечить ВИЧ и СПИД, мы вкладываем средства в новейшие исследовательские разработки, чтобы, наконец, найти способ предотвратить заражение миллионов людей", - пояснил Обама.

Третий пункт стратегии - повсеместное экономическое развитие.

"Чтобы добиться кардинальных изменений, мы делаем акцент на самой мощной в мире силе для изничтожения бедности и создания возможностей. Эта сила уже превратила Южную Корею из получателя помощи в донора... Сила, о которой я говорю, - это повсеместное экономическое развитие. Отныне каждая нация последует по пути процветания", - убежден Обама.

Для экономического развития, напомнил президент США, необходима поддержка предпринимательства, инвестиции в инфраструктуру, расширение торговых связей и увеличение инвестиций.

"Поэтому мы будем сотрудничать со странами, подобными Сьерра-Леоне, в создании бизнес-климата, благоприятного для инвестиций... Мы будем уничтожать барьеры на пути к региональной торговле и будем призывать страны открыть рынки для развивающихся стран", - отметил Обама.

Также США будут поддерживать страны, двигающиеся от авторитарных режимов к демократии, от войны - к миру, отметил президент.

"И, наконец, последний пункт нашей новой стратегии. Мы будем настаивать на большей ответственности - как нашей, так и других стран. Мы будем настаивать на том, что каждый несет свою долю ответственности за происходящее", - сообщил Обама.

"Обращаюсь к нашим коллегам - странам-донорам. Давайте уважать наши обязательства, выполнять обещания, поддерживать уровень прозрачности, которого мы требуем от других. И давайте уже отходить от избитых споров о том, сколько денег тратить, и давайте сосредоточимся на том, как именно мы можем способствовать улучшению жизни людей", - призвал Обама.

"Обращаюсь к развивающимся странам... Только вы и ваши народы могут сделать трудный выбор, который позволит вашей стране динамично развиваться... Только вы можете обеспечить населению определенность и процветание", - заверил Обама.

В конце своего выступления Обама отметил, что сейчас международное сообщество может сделать то, о чем раньше нельзя было даже мечтать. "Вместе мы можем создать такое будущее, которое не может создать никто из нас по отдельности", - подчеркнул он.

РИА "Новости"