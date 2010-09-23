Польша получит от России еще 20 томов по "Катынскому делу"

Генпрокуратура РФ в четверг передаст польской стороне еще 20 томов уголовного дела о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году, сообщили в ведомстве.

"23 сентября в Генпрокуратуре РФ состоится передача копий материалов уголовного дела в 20 томах о расстреле польских граждан в Катыни", - приводит сообщение РИА "Новости".

По данным ведомства, материалы передаются в рамках исполнения Генпрокуратурой России запроса польской стороны об оказании правовой помощи.

"Катынское дело" о расстреле в 1940 году тысяч пленных польских военнослужащих сотрудниками НКВД долгие годы осложняло отношения между двумя странами. В конце апреля Росархив по указанию президента РФ Дмитрия Медведева впервые разместил на своем сайте электронные образцы подлинников документов о расстрелянных поляках. 8 мая этого года РФ передала Польше 67 томов уголовного дела номер 159 по Катыни.

Институт национальной памяти (ИНП) Польши предлагает включить полученные 67 томов в материалы следствия, которое проводит с 30 ноября 2004 года в рамках ИНП Комиссия по расследованию преступлений против польского народа. Как считают в ИНП, 67 томов следствия российской Главной военной прокуратуры, которые в 2005 году по приглашению российской стороны изучали следователи ИНП, не дали новой важной информации, связанной с убийством польских офицеров в 1940 году.