Румыния просит Францию прекратить высылку цыган

Президент Румынии Траян Бэсеску попросил своего французского коллегу Николя Саркози прекратить высылку цыган-нелегалов из Франции, передает Би-би-си. По словам Т.Бэсеску, с этой просьбой он обратился к президенту Франции в ходе "дружеской беседы" на саммите ЕС на прошлой неделе, однако ясного ответа со стороны Н.Саркози не получил.

Накануне премьер-министр Франции Франсуа Фийон призвал Европейский союз разработать общий план решения проблемы нелегальных цыганских поселений и улучшения условий проживания цыган в Восточной Европе. Ф.Фийон также предостерег Еврокомиссию от принятия поспешных решений в связи с намерением подать в суд на Францию, обвиняемую в незаконном выселении цыган из страны.

Власти Франции начали высылать цыган, нелегально проживающих на территории страны, 19 августа с.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. Количество депортированных цыган к настоящему моменту насчитывает более тысячи. Основным конечным пунктом высылки стала Румыния. Данный шаг, как рассчитывают французские власти, должен позволить в ближайшие три месяца избавиться от лагерей цыган-нелегалов на территории страны, где их насчитывается около 300.